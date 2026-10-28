19 ilde turuncu alarm! Sağanak ve fırtına kapıda: Metrekareye 75 kilogram yağış düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Edirne ve Kırklareli dışında Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri ile Sinop ve Artvin hariç Karadeniz'in diğer kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Kars ve Ardahan dışında Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da da yağış görülecek.Yağışların Ege ve Doğu Anadolu'nun batısında, Batı Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli olması bekleniyor. Kıyı Ege'nin güneyi ve Batı Akdeniz'in batı kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağış tahmin ediliyor.

MUĞLA'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji, özellikle Ege'nin batısı ve Batı Akdeniz'de yaşayan vatandaşları uyardı. Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklenen yağışların ani sel, su baskını ve heyelana neden olabileceği belirtildi.Yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış sırasında kuvvetli rüzgâr ve kıyı kesimlerinde hortum riski de bulunuyor. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı da dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

GÜNEYDOĞU'DA YAĞIŞ ALARMI

Güneydoğu Anadolu'da etkili olması beklenen sağanak yağışların, 29 Ekim Perşembe sabahına kadar bazı bölgelerde kuvvetli ve çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevreleri ile Kahramanmaraş'ın doğusu ve Malatya'nın güneyinde metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Adıyaman genelinde, Şanlıurfa'nın kuzeyinde ve Diyarbakır'ın kuzey ile batı kesimlerinde ise 12 saat içinde metrekareye 51 ila 75 kilogram yağış düşebileceği bildirildi. Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgâr ve hortum riskine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

RÜZGÂRIN HIZI 60 KİLOMETREYE ÇIKACAK

Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden esecek rüzgârın saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Kuvvetli rüzgâr nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu bölgelerde ise normallerin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.