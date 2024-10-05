19 ilde zehir tacirlerine Narkoçelik-42 operasyonu

Bakan Yerlikaya, 19 ilde zehir tacirlerine düzenlenen 'Narkoçelik-42' operasyonlarında, yakalanan 49 kişinin 22'sinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda, 1 ton 971 kilogram uyuşturucu madde, 267 bin 593 adet ise uyuşturucu hap ele geçirildi.
1️⃣9️⃣ İlde Uyuşturucu Madde ve İmalatçılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "NARKOÇELİK-42" operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 5, 2024
1️⃣ Ton 9️⃣7️⃣1️⃣ Kg Uyuşturucu Madde,
4️⃣ Milyon 3️⃣8️⃣9️⃣ Bin adet kök kenevir ve kök skunk,
2️⃣6️⃣7️⃣ Bin 5️⃣9️⃣3️⃣ adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗
4️⃣9️⃣ Zehir Taciri… pic.twitter.com/TG2ixJsz8v