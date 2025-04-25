19 Mayıs resmi tatil mi, 18 Mayıs yarım gün mü? 2025 resmi tatil takvimi ile 19 Mayıs hangi güne denk geliyor?

18 MAYIS YARIM GÜN MÜ?

Dini bayramlarda ve bazı milli bayramlar dolayısıyla bayram öncesi günler de yarım gün resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor. Ancak 18 Mayıs resmi tatil kapsamında yer almıyor. Buna göre 19 Mayıs 1 günlük tatil olarak değerlendirilecek.

Ancak pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle hafta sonu izniyle birleşmiş olacak.