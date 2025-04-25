19 Mayıs resmi tatil mi, 18 Mayıs yarım gün mü? 2025 resmi tatil takvimi ile 19 Mayıs hangi güne denk geliyor?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil günleri arasında araştırılıyor. Bayram kapsamında tatil günlerinin hangi günlere denk geleceği merak konusu. Çalışanlar özellikle tarihlerin hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceğini kontrol ediyor. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi, 18 Mayıs yarım gün mü?
19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla resmi tatil günleri arasında yer alıyor. 2025 yılında bu tarih pazaartesi gününe denk geliyor.
18 MAYIS YARIM GÜN MÜ?
Dini bayramlarda ve bazı milli bayramlar dolayısıyla bayram öncesi günler de yarım gün resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor. Ancak 18 Mayıs resmi tatil kapsamında yer almıyor. Buna göre 19 Mayıs 1 günlük tatil olarak değerlendirilecek.
Ancak pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle hafta sonu izniyle birleşmiş olacak.
19 MAYIS 1919'DA NE OLDU?
19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
2025 yılında perşembe gününe denk gelen 1 Mayıs tarihi 1 günlük resmi tatil kapsamında yer alıyor.