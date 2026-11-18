Olay, önceki gün akşam saatlerinde Suruç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki İbrahim Halil Öztürk, evde göğsünden silahla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Öztürk, Suruç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ANNE VE AĞABEYİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Soruşturma çerçevesinde gencin annesi E.Ö. ile ağabeyi Mehmet Öztürk gözaltına alındı. Polis ekipleri evde yaptıkları incelemelerde olayda kullanıldığı değerlendirilen silaha ulaşamadı. İlk ifadesinde olayın kaza olduğunu öne süren anne E.Ö., silah temizlendiği sırada ateş aldığını ve oğlunun bu şekilde vurulduğunu iddia etti.

AĞABEYİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, ağabey Mehmet Öztürk'ün tedirgin tavırları üzerine ifadesini yeniden aldı. İkinci sorgusunda kardeşini kendisinin öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenilen Mehmet Öztürk, kardeşiyle sürekli tartıştıklarını anlattı. Mehmet Öztürk'ün, olay günü de aralarında çıkan tartışma sırasında silahla ateş ederek kardeşini öldürdüğünü söylediği belirtildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Soruşturma kapsamında anne E.Ö.'nün delilleri karartma, ağabey Mehmet Öztürk'ün ise cinayet şüphelisi olarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

19 yaşındaki İbrahim Halil Öztürk'ün hayatını kaybettiği olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.