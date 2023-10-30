19 yıl önce Arzu Nihan Çelik’i öldürdüğünü itiraf eden sanıklara 25 yıl hapis cezası

Fatih'te 5 Mayıs 2004 günü sabah saat 06:30 sıralarında meydana gelen olayda başından iki kurşunla vurularak öldürülen müzik öğretmeni Arzu Nihan Çelik cinayetindeki sır perdesi ortadan kalkmıştı. 26 Eylül 2022'de polise giden 52 yaşındaki Erkan Can'ın itiraf etmesiyle olay açıklığa kavuşmuştu. Şüpheliler Erkan Can ve Ceyhan Özmaden tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

EŞİNİ ORTADAN KALDIRTMAK İSTEMİŞ

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, maktulün eşi Şerafettin Çelik'in şüpheliler Erkan Can ve Ceyhan Özmaden'in teklifleri kabul ettiği, İstanbul'a geldiklerine yer verildi. 5 Mayıs 2004'te 06:30 sularında Arzu Nihan Çelik'in evine gittikleri ve kapıyı açar açmaz şüpheli Erkan'ın bir el ateş ettiği ardından kaçmaya çalışırken yere düşen maktulü kafasından tutarak yakından bir el ateş daha ederek öldürdüğü yer aldı.

AZMETTİRİCİ ŞERAFETTİN ÇELİK

Suçun azmettiricisi Şerafettin Çelik'in 2019'da vefat ettiğinin belirtildiği iddianamede, şüpheliler Erkan Can ile Ceyhan Özmaden'in cinayeti azmettirenin kim olduğunun ortaya çıkmasını sağladıkları da belirtilerek 'Tasarlayarak birlikte kasten öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

"CEZADAN KURTULMAK İÇİN SİZİ KANDIRIYOR"

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Erkan Can, Ceyhan Özmaden ve taraf avukatları katıldı. Sanık Erkan Can, olay günü masum bir kadını öldürmek için gitmediğini söyleyerek "Kastım en başından anlatıldığı gibi kurusıkı silahla korkutmaktı" dedi. Sanık Ceyhan Özmaden ise cinayeti işlemediğini, cinayeti işleyen kişinin Ercan Can olduğunu söyledi. Erkan Can'ın profesyonel tetikçi olduğunu ileri süre Özmaden, Erkan, benim arkadaşımdır. Kardeşimdir evet ama iyi silah kullanır. Tetikçidir. Cezadan kurtulmak için sizi de kandırıyor. Bu olayı azmettiren kişi Şerafettin Çelik'tir. Ben bu cinayeti işleyecek olsam, sokağın ortasında beklemez kendimi saklardım. Yapmadığım suç için pişmanlık duymam, pişman da değilim" dedi.

"KONUŞMA LÜKSÜM YOKTU"

Cezaevine Şerafettin Çelik ve kendi annesinin ziyarete geldiğini belirten Ceyhan Özmaden, "Şerafettin, 'Annen bizim yanımızda ona göre kapat çeneni konuşma' dedi. Konuşamazdım. Neden konuşamazdım. Şerafettin Çelik sıkıntılı adamdır. O yüzden konuşma lüksüm yoktu. Ben eğer böyle bir insan olsaydım kendi eşimi öldürürdüm. Ben onu tehdit bile etmedim" diyerek suçsuz olduğunu ileri sürdü.

SON SÖZLERİ SORULDU

Son sözü sorulan Ceyhan Özmaden, "Cinayetle ilgi alakam yok. Cinayeti işleyen Erkan can'dır azmettiren Şerafettin Çelik'tir. Ben oraya uyuşturucu almak için gittim ve bu olayla karşı karşıya kaldım" diyerek beraatını talep etti. Diğer sanık Erkan Can ise, "Bizim Şerafettin'le dünyalarımız apayrı. Şerafettin cezaevinden arkadaşım. Bu planı da Şerafettin'le Ceyhan cezaevinde planlamış beni de türlü şeylerle cinayete ortak etmeye çalıştı" dedi.

AZMETTİRENİNİ ORTAYA ÇIKARAN SANIKLARA 25 YIL HAPİS

Mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme tutuklu sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde "Tasarlayarak kasten adam öldürme" suçunu işlediklerinin anlaşıldığından önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak Şerafettin Çelik'in azmettirdiğini söyleyerek azmettirenin kim olduğunun ortaya çıkmasını sağladıkları gerekçesiyle indirim uygulayan mahkeme, iki sanığı da 25'er yıl hapis cezasına çarptırdı.