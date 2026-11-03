19 yıllık ‘mumya ceset’ cinayeti çözüldü

Mersin'de Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi 4537 Sokak'taki müstakil bir evin avlusunda 1 Ağustos 2007'de, tuğlalarla örülmüş ve üzeri betonla sıvanarak sedir görünümü verilmiş yapının içerisinde gömülü dondurucu tespit edilmişti. Dondurucunun içinde kilime sarılı halde erkek cesedine ulaşılmıştı. Kafa kemiğinde kırık saptanan ve kesici alet yaralanmasına bağlı büyük damar kesilmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen cesedin, Bahaddin Sefer'e ait olduğu anlaşılmıştı. Kamuoyunda "mumya ceset cinayeti" olarak adlandırılan dosya, uzun yıllar faili meçhul olarak kaldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Mersin Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri dosyayı yeniden ele aldı. İnceleme sonucunda 30 Ekim'de Mersin merkezli Batman, İzmir, Aydın, Yozgat ve Sivas'ta 6 adrese eşzamanlı planlı operasyon düzenlendi. Hikmet Şen, Hadi Y., Ahmet İ., Bektaş Ş., Özlem Ş. ve Ayşe E. gözaltına alındı. Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinde dehşet veren olayı itiraf etti.

BACAKLARINI KESİP GÖMDÜLER

Şüpheli Ahmet İ., samimi arkadaşı olan Hikmet Şen'in kendisine anlattıklarına dayandırdığı ifadesinde, "Hikmet Şen, Süleyman K. ve Hadi Y. olay gecesi saat 23.00 sıralarında Bahaddin Sefer'in Barış Mahallesi'ndeki evinde hep birlikte içki içmiş. Süleyman K., Bahaddin Sefer'in arkasından yaklaşarak kafasına demir çubukla vurmuş. Bahaddin yere düşünce Süleyman K. ve Hadi Y.'nin üzerine çullanmış.

Bu sırada Hikmet Şen bıçakla Bahaddin Sefer'in boynunu kesmiş. Cesedi kilime sararak evdeki buzdolabının kapağını söküp dondurucuyu yan yatırarak cesedi içine sokmaya çalışmışlar. Bahaddin iri yarı olduğu için dolaba sığmayınca bacaklarını keserek cesedi dondurucuya yerleştirmişler. Dolabı evin avlusuna taşıyıp, içerisine beton dökmüşler" dedi.

'BAHADDİN'İN İŞİNİ BİTİRDİM'

Şüpheli Ayşe E. ise ifadesinde, "Bahaddin Sefer, bana tecavüz etti. Eşim de cezaevinden çıktıktan sonra durumu bir şekilde öğrendi ve kendisine büyük bir kin ve nefret beslemeye başladı. Bana 'Bu Bahaddin namussuz, şerefsiz ölümü hak ediyor' diyordu. Olaydan sonra eve gelerek 'Bu şerefsiz Bahaddin'in işini bitirdim, onu öldürdüm, burada artık duramam, sen de bunu birilerine anlatırsan seni de keser doğrar öldürürüm' diyerek beni tehdit etti" dedi. Bektaş Ş. ise, "Ahmet İ. 'Milletin karısına, kızına sarkıntılık yaptı, o şerefsiz ölümü hak etmişti, geberttik gitti, kurtulduk şerefsizden' dedi. Babam Hikmet Şen de 'Geberttik gitti, kurtulduk şerefsizden' diye bağırdı" ifadelerini kullandı. Gözaltındaki 6 şüphelinin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör