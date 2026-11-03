19 yıllık ‘mumya ceset’ cinayetinde karar verildi: 3 kişi tutuklandı!

1 Ağustos 2007 tarihinde Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi 4537 Sokak'ta bulunan müstakil evin avlusunda, etrafı tuğlalarla örülerek üzeri betonla sıvanmış yapının içerisinde bir dondurucu bulunmuştu. Yan yatırılmış haldeki buzdolabı açıldığında kilime sarılı erkek cesediyle karşılaşılmış, yapılan incelemelerde cesedin 49 yaşındaki Bahaddin Sefer'e ait olduğu belirlenmişti. Başında kırık ve boynunda kesici alet yaralanması tespit edilen Sefer'in ölümünün ardından dosya faili meçhul olarak kalmıştı.