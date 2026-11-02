19 yıllık ‘Mumya Ceset’ sırrı çözüldü! Katilleri korkunç cinayeti satır satır anlattı: Buzdolabına sığmayınca parçalamışlar!

BUZDOLABINA SIĞMAYAN CESET KESİLEREK BETONA GÖMÜLDÜ

Gözaltına alınan şüphelilerin savcılıktaki ifade tutanakları, cinayet gecesi yaşanan dehşet tablosunu net bir biçimde ortaya koydu. Şüpheli Ahmet İ.'nin samimi arkadaşı sıvacı Hikmet Ş.'nin kendisine anlattıklarına dayandırdığı ifadesine göre, maktul Bahaddin Sefer ile şüpheliler Hikmet Ş., Süleyman K. ve Hadi Y. olay gecesi saat 23.00 sıralarında Bahaddin Sefer'in Barış Mahallesi'ndeki evinde birlikte alkol aldı. Alkol masasında oturulurken Süleyman K., maktul Bahaddin Sefer'in arkasından yaklaşarak kafasına demir çubukla vurdu. Maktul yere düşünce Süleyman K. ve Hadi Y. üzerine çullandı, bu sırada mesleği sıvacılık olan Hikmet Ş. elindeki bıçakla Bahaddin Sefer'in boynunu kesti. Maktulün öldüğünü anlayan şüpheliler cesedi kilime sararak evdeki buzdolabının kapağını söktü. Dondurucuyu yan yatırarak cesedi içine sokmaya çalıştılar ancak maktul iri yarı olduğu için dolaba sığmadı. Bunun üzerine şüpheliler maktulün bacaklarını keserek cesedi dondurucuya yerleştirdi.

Ceset dolaba konulduktan sonra dondurucunun içine beton döküp etrafını tuğlayla örmek isteyen Hikmet Ş. ve Süleyman K., Alsancak Mahallesi'ndeki açık bir depodan inşaat malzemesi taşıdı. Dolap evin avlusuna taşındı, içerisine beton dökülüp etrafı tuğlayla örüldü ve sıva ustası Hikmet Ş. tarafından üzeri sıvanarak oturulacak sedir görünümü verildi. Buzdolabının sökülen kapağı ise aynı gece Süleyman K. tarafından ticari taksiyle Yumuktepe Deresi'ne atıldı. Ahmet İ., mahallede Bahaddin'i göremeyip durumu sorduğunda Süleyman K. kendisine "Bahaddin İzmir'e gitti, kimseyle görüşmek istemiyor, eşyaları da borç para alarak ben satın aldım" dediğini, avludaki taze betonu sorduğunda ise "Üzerine çiçek koymak için Bahaddin ile birlikte yaptık" cevabını aldığını anlattı.