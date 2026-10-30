19 yıllık sır çözüldü! Mumya Ceset Cinayeti’nde 6 şüpheli yakalandı

Mersin'de 19 yıl önce işlenen ve uzun yıllar faili meçhul olarak kalan "Mumya Ceset Cinayeti"nde yeni bir gelişme yaşandı. 1 Ağustos 2007 tarihinde Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde bir evin avlusunda, etrafı tuğlalarla örülerek beton yapı içerisine gizlenmiş bir buzdolabında erkek cesedi bulunmuştu. Yapılan incelemelerde cesedin, 1958 doğumlu Bahaddin Sefer'e ait olduğu belirlenmişti. Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte Türkiye gündemine oturan cinayet, cesedin gizlenme şekli nedeniyle kamuoyunda "Mumya Ceset Cinayeti" olarak anılmaya başlanmıştı. Cinayetin aydınlatılması için yıllar boyunca sürdürülen çalışmalar, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yeniden derinleştirildi.

CİNAYETİN DETAYLARI KAN DONDURDU

Olay tarihinde saat 18.00 sıralarında bulunan ceset üzerinde yapılan otopsi incelemesinde, Bahaddin Sefer'in kesici alet yaralanmasına bağlı büyük damar kesilmesi ve kafa kemiğinde meydana gelen kırık nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi. Cinayetin ardından cesedin bir buzdolabına yerleştirildiği, buzdolabının ise etrafı tuğlalarla örülmüş beton bir yapının içerisine gizlendiği belirlendi. Söz konusu yapının, sıvacı olduğu belirtilen şüphelilerden biri tarafından sıvanarak cesedin yaklaşık 6 yıl boyunca bir evde saklanmasının sağlandığı bilgisi paylaşıldı.

NAMUS SAİKİYLE İŞLENDİĞİ DEĞERLENDİRİLDİ

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmada, cinayetin namus saikiyle işlendiği değerlendirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı oldukları tespit edilen 6 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla Mersin merkezli geniş kapsamlı operasyon için düğmeye basıldı.

6 İLDE ŞAFAK OPERASYONU

30 Ekim 2026 günü saat 07.00 sıralarında Mersin, Batman, İzmir, Aydın, Yozgat ve Sivas'ta belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona 18 ekip ve 56 personel katıldı. Gerçekleştirilen baskınlarda cinayetle bağlantılı oldukları değerlendirilen 6 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

EVDE 32 ADET LYRICA HAP ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında şüphelilerden B.Ş.'nin ikametinde yapılan aramalarda 32 adet Lyrica hap ele geçirildi. Şüpheli hakkında ayrıca narkotik suçları kapsamında işlem yapılacağı bildirildi. İl dışında yakalanan şüphelilerin Mersin'e getirileceği öğrenilirken, 19 yıllık faili meçhul cinayete ilişkin soruşturmanın Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör