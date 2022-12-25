Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (25 Aralık 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 1905-1974 yılları arasında yaşayan, 40 yıllık cankurtaranlık kariyeri boyunca yaklaşık 1000 kişiyi boğulmaktan kurtaran ve mesleğinin tarihindeki en başarılı kişilerden olan Leroy Colombo'yla ilgili hangi bilgi doğrudur? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (25 ARALIK 2022)

ATV ile 25 Aralık Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;