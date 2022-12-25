Haberler Yaşam Haberleri 1905-1974 yılları arasında yaşayan, 40 yıllık cankurtaranlık kariyeri boyunca yaklaşık 1000 kişiyi boğulmaktan kurtaran ve mesleğinin tarihindeki en başarılı kişilerden olan Leroy Colombo'yla ilgili hangi bilgi doğrudur?
Giriş Tarihi: 25.12.2022 21:17 Son Güncelleme: 25.12.2022 21:17

1905-1974 yılları arasında yaşayan, 40 yıllık cankurtaranlık kariyeri boyunca yaklaşık 1000 kişiyi boğulmaktan kurtaran ve mesleğinin tarihindeki en başarılı kişilerden olan Leroy Colombo'yla ilgili hangi bilgi doğrudur?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 25 Aralık 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan 1905-1974 yılları arasında yaşayan, 40 yıllık cankurtaranlık kariyeri boyunca yaklaşık 1000 kişiyi boğulmaktan kurtaran ve mesleğinin tarihindeki en başarılı kişilerden olan Leroy Colombo'yla ilgili hangi bilgi doğrudur? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek 1905-1974 yılları arasında yaşayan, 40 yıllık cankurtaranlık kariyeri boyunca yaklaşık 1000 kişiyi boğulmaktan kurtaran ve mesleğinin tarihindeki en başarılı kişilerden olan Leroy Colombo'yla ilgili hangi bilgi doğrudur? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

1905-1974 yılları arasında yaşayan, 40 yıllık cankurtaranlık kariyeri boyunca yaklaşık 1000 kişiyi boğulmaktan kurtaran ve mesleğinin tarihindeki en başarılı kişilerden olan Leroy Colombo’yla ilgili hangi bilgi doğrudur?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (25 Aralık 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 1905-1974 yılları arasında yaşayan, 40 yıllık cankurtaranlık kariyeri boyunca yaklaşık 1000 kişiyi boğulmaktan kurtaran ve mesleğinin tarihindeki en başarılı kişilerden olan Leroy Colombo'yla ilgili hangi bilgi doğrudur? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (25 ARALIK 2022)

ATV ile 25 Aralık Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: 1905-1974 yılları arasında yaşayan, 40 yıllık cankurtaranlık kariyeri boyunca yaklaşık 1000 kişiyi boğulmaktan kurtaran ve mesleğinin tarihindeki en başarılı kişilerden olan Leroy Colombo'yla ilgili hangi bilgi doğrudur?

A- Kördür
B- Sağırdır
C- Tek kolludur
D- Tek bacaklıdır


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1905-1974 yılları arasında yaşayan, 40 yıllık cankurtaranlık kariyeri boyunca yaklaşık 1000 kişiyi boğulmaktan kurtaran ve mesleğinin tarihindeki en başarılı kişilerden olan Leroy Colombo'yla ilgili hangi bilgi doğrudur?
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