29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında katılmaya hak kazanan yarışmacılar 5 Milyon Türk Lirası para ödülü hedefiyle soruları yanıtladı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından az önce sorulan 1950-1953 arasında Kore Savaşı'nda görev yapan Türk Tugayı'nın kod adı hangisidir? sorusunun cevabı ise merak edilerek yoğun şekilde araştırılıyor.
İşte Milyoner soru ve yanıtları;
SORU: 1950-1953 arasında Kore Savaşı'nda görev yapan Türk Tugayı'nın kod adı hangisidir?