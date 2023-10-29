Haberler Yaşam Haberleri 1950-1953 arasında Kore Savaşı'nda görev yapan Türk Tugayı'nın kod adı hangisidir?
Giriş Tarihi: 29.10.2023 23:46 Son Güncelleme: 29.10.2023 23:46

1950-1953 arasında Kore Savaşı'nda görev yapan Türk Tugayı'nın kod adı hangisidir?

ATV’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ekrandaki yerini aldı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmada 5 Milyon Türk Lirası büyük ödülün sahibi olmak isteyen yarışmacılar doğru seçeneği bilmeye çalıştı. Öte yandan az önce Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen 1950-1953 arasında Kore Savaşı'nda görev yapan Türk Tugayı'nın kod adı hangisidir? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte az önce sorulan soru ve cevabı.

1950-1953 arasında Kore Savaşı’nda görev yapan Türk Tugayı’nın kod adı hangisidir?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında katılmaya hak kazanan yarışmacılar 5 Milyon Türk Lirası para ödülü hedefiyle soruları yanıtladı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından az önce sorulan 1950-1953 arasında Kore Savaşı'nda görev yapan Türk Tugayı'nın kod adı hangisidir? sorusunun cevabı ise merak edilerek yoğun şekilde araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (29 EKİM 2023)

İşte Milyoner soru ve yanıtları;

SORU: 1950-1953 arasında Kore Savaşı'nda görev yapan Türk Tugayı'nın kod adı hangisidir?

SEÇENEKLER

A- Kutup Yıldızı (CEVAP)

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1950-1953 arasında Kore Savaşı'nda görev yapan Türk Tugayı'nın kod adı hangisidir?
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