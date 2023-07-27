Haberler Yaşam Haberleri 1959'dan günümüze devam eden Süper Lig tarihinde 1968-1980 arasında hangi futbol takımı hiç şampiyon olmamıştır?
Giriş Tarihi: 27.7.2023 23:33 Son Güncelleme: 27.7.2023 23:33

1959'dan günümüze devam eden Süper Lig tarihinde 1968-1980 arasında hangi futbol takımı hiç şampiyon olmamıştır?

ATV’nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 27 Temmuz 2023 Perşembe günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyici karşısına çıktı. Sevilen yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen 1959'dan günümüze devam eden Süper Lig tarihinde 1968-1980 arasında hangi futbol takımı hiç şampiyon olmamıştır? sorusunun yanıtları merak edilerek araştırılıyor. İşte az önce sorulan sorunun cevabı ve tüm detaylar.

1959’dan günümüze devam eden Süper Lig tarihinde 1968-1980 arasında hangi futbol takımı hiç şampiyon olmamıştır?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 27 Temmuz 2023 Perşembe günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan 1959'dan günümüze devam eden Süper Lig tarihinde 1968-1980 arasında hangi futbol takımı hiç şampiyon olmamıştır? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (27 TEMMUZ 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;

SORU: 1959'dan günümüze devam eden Süper Lig tarihinde 1968-1980 arasında hangi futbol takımı hiç şampiyon olmamıştır?

A- Beşiktaş (CEVAP)
B- Galatasaray
C- Trabzonspor
D- Fenerbahçe


.

ARKADAŞINA GÖNDER
1959'dan günümüze devam eden Süper Lig tarihinde 1968-1980 arasında hangi futbol takımı hiç şampiyon olmamıştır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA