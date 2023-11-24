Adana'da omuz atma cinayeti... "Küfredince tartışma çıktı, öldürmek istememiştim, pişmanım"

Adana'da 19 yaşındaki Şeref Aslantaş, arkadaşları Alperen Kaya (19) ile Eren Güngör'le (19) buluşup köprü üzerinde içki içti. Bir süre sonra alkolün etkisine giren arkadaşlardan Aslantaş, Alper Kaya'ya omuz attı. İki arkadaş arasında bu konu yüzünden küfürleşme başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce Şeref Aslantaş, iki arkadaşını köprü üzerinde bıçaklayarak öldürdü.
Sorgusunda; "Eve dönmek için ayrılırken, şaka amaçlı Kaya'ya omuz attım. Küfredince tartışma çıktı. Öldürmek istememiştim, pişmanım" dediği öğrenilen Şeref Aslantaş, tutuklandı.
KÖPRÜ ÜZERİNDE CİNAYET
Olay, önceki gün Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki Gençlik Köprüsü'nde meydana geldi. Şeref Aslantaş, mahalleden arkadaşları Alperen Kaya ile Eren Güngör'ü buluşmak için Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru'na çağırdı. 3 arkadaş köprü üzerinde içki içtikleri sırada küfürleşip, tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Şeref Aslantaş, yanında getirdiği bıçakla Kaya'yı göğsünden, kavgayı ayırmak isteyen Güngör'ü de karnından bıçaklayıp, kaçtı. Hastaneye kaldırılan Kaya ile Güngör, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
KÜFREDİNCE…
Yürüyüş parkurundaki güvenlik görevlisinin ihbarıyla harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit edip, kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Adresi belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonda olayda kullandığı bıçakla yakalandı. Emniyete götürülen Şeref Aslantaş, ifadesinde, "Eve dönmek için ayrılırken, şaka amaçlı Kaya'ya omuz attım. Küfredince tartışma çıktı. Öldürmek istememiştim, pişmanım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şeref Aslantaş, tutuklandı.