Adana'da omuz atma cinayeti... "Küfredince tartışma çıktı, öldürmek istememiştim, pişmanım"

KÖPRÜ ÜZERİNDE CİNAYET

Olay, önceki gün Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki Gençlik Köprüsü'nde meydana geldi. Şeref Aslantaş, mahalleden arkadaşları Alperen Kaya ile Eren Güngör'ü buluşmak için Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru'na çağırdı. 3 arkadaş köprü üzerinde içki içtikleri sırada küfürleşip, tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Şeref Aslantaş, yanında getirdiği bıçakla Kaya'yı göğsünden, kavgayı ayırmak isteyen Güngör'ü de karnından bıçaklayıp, kaçtı. Hastaneye kaldırılan Kaya ile Güngör, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.