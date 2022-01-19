2. Asiye Ateş vakası! Köpekler 14 yaşındaki çocuğun yüzünü parçaladı





Olay, Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki İmran B., bölgede etkili olan kar yağışı sırasında sokakta öz çekim yapmak istedi. Bu sırada çevrede bulunan 5 sokak köpeği, öz çekim yapan İmran B.'ye saldırdı. Bir anda köpeklerin saldırısına uğrayan 14 yaşındaki İmran B., köpeklerden kurtulamadı.