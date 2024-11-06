2 ay sonra SAS komandosu olacaktı: Şehit annesinin feryatları yürekleri dağladı...

Şehidin cenazesi uçakla memleketi Adana'ya getirildi. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile yanındaki kent konseyi şehit ailesine eşlik etti. Şehit annesi Suzan Öz, Mustafa Kemal Öz'ün cenazesinin bulunduğu uçakla birlikte gelen küçük oğlu Recep Öz'ü görünce "Ağabeyini nasıl getirdin? Kuzum, sende kardeşin gibi yürüyerek gelseydin" demesi yürekleri dağladı. Şehit cenazesini taşıyan aracın geçtiği sırada ayağa kalkan acılı anne Suzan Öz, "Kuzum seni çok özledim. Tabut içine girmeyeydin annem. Kurban olurum sana, kalk ben tabuta gireyim yavrum" diyerek gözyaşı dökmesi yürekleri yaktı.

YARA OLAN AYAKLARINI İYİLEŞTİRİRDİM

Oğlunun ardından gözyaşları sel olan şehit annesi Suzan Öz, "Üç yavrumda vatan için görev yapıyordu. Yavrularıma her gün dualar ediyordum. Mustafa Kemal'im hayali SAS komandosu olmaktı. Memlekete geldiğinde yara olan ayaklarının altını bana göstermezdi. Ama ben onları iyileştirirdim. Bana 'Anne adımı tarihe yazdıracağım' derdi, yavrum adını şehit olarak tarihe yazdırdı. Üç yavrumla da gurur duyuyorum. Yavruma kız isteyecektim. Hepimizi rütbelendirdin kuzum" diyerek gözyaşı döktü.

2 AY SONRA EĞİTİMİ BİTİYORDU

3 erkek kardeşin ortancası olan Mustafa Kemal Öz'ün mesleğe hava kuvvetlerinde başladığı daha sonra deniz kuvvetlerine geçiş yaptığı öğrenildi. Hayalindeki SAS komando eğitimine katılan Öz'ün eğitimini tamamlamaya 2 ay kaldığı belirtildi. Ağabeyi Emrah'ın polis memuru, küçük kardeşi Recep'in ise deniz kuvvetlerinde görev yapan şehidin, 12 yıl önce kuzeni Gökhan Öz'ün Beytüşşebap'ta mayın patlaması sonucu şehit olduğu öğrenildi.

Pozantı ilçesnde düzenlenen törenin ardından şehit Mustafa Kemal Öz, Niğde'nin Ulukışla İlçesi Çiftehan köyünde son yolculuğuna uğurlandı.