2 aylık bebeğin ölümünde anne-baba şüphesi

İstanbul'da doğum yapan bir anne bebeğini sağlıklı bir şekilde hastaneden çıkardıktan bir gün sonra tekrar hastaneye gelerek bebeğinin rahatsızlandığını söyledi. 19 Nisan'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesine acil koduyla getirilen bebeğin hayati fonksiyonlarında sorun olduğunu belirleyen doktorlar, yoğun bakımaaldı. 2 aylık bebeğin vücudunda morlukları fark eden doktorlar polise bildirince baba Doğukan D., ve anne Ayseli I., gözaltına alındı. Şüpheli anne Ayseli I., bebeklerine herhangi bir şiddet uygulamadığını söyledi. Baba Doğukan D., ise bebeğin vücudunda bulunan morlukları hastaneye geldiğinde fark ettiklerini evde herhangi bir darp olayının olmadığınıbelirtti. Babaanne Leyla D., verdiği ifadesinde, "Torunum doğunca ziyaret sırasında hemşireler gelinimin çocuğunu istemediğini söyledi. Bunun üzerine gelen Sosyal Hizmetler personeliyle konuşan gelinim ve oğlum bebeğin annede kalmasını sağlamış. İlk torunumun da vücudunda morluklar olduğu gerekçesiyle daha önceden hastaneye getirmiştik" diye konuştu. Şüpheliler Hâkimli ifadelerinin ardından serbest kaldı.