2 bin 200 yıllık antik kentte büyüleyici konser

Denizli'de geçen yıl restorasyonu tamamlanarak şehre yeniden kazandırılan Laodikya Antik Kenti'ndeki 2 bin 200 yıllık Batı Tiyatrosu, bu kez Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın muhteşem konseriyle yeniden seyirciyle buluştu."Laodikya Batı Tiyatrosu Sizi Çağırıyor" projesi ile restorasyonu tamamlanan 15 bin kişilik antik tiyatrodaki konsere Denizli Vali Vekili Mehmet Okur, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yanı sıra davetliler ve binlerce vatandaş katıldı. Konser öncesi Zolan, Laodikya Batı Tiyatrosu'nun depremlerle birlikte son 1700 yıl atıl bir vaziyette kullanılamadığını belirtti. Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümünde böylesine güzel etkinlikleri yapamaya devam edeceklerini vurgulayan Zolan, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz, 1924 yılında bu orkestramızın ismini kendi bulunduğu makamla özdeşleştirmiş. Bugün burada hür ve bağımsız yaşıyorsak Atatürk'ümüzün sayesindedir" dedi.UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan antik kentteki konserde Şef Rengim Gökmen yönetiminde soprano Görkem Ezgi Yıldırım ile tenor Mert Süngü eserler seslendirdi. Batı Tiyatrosu'nu hıncahınç dolduran binlerce Denizlili muhteşem bir gece geçirdi. Konserin bitiminde binlerce davetli uzun süre Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçılarını ayakta alkışladı.