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Giriş Tarihi: 14.3.2023

2 bin 210 konutun sahibi belli oldu

‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesinde kura çekimleri devam ediyor. Çorlu’da da 2 bin 210 konutun kura çekimleri tatlı bir heyecan içinde yapıldı

2 bin 210 konutun sahibi belli oldu
Türkiye genelinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından '250 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında, Tekirdağ ve ilçelerinde yapılacak konutların kura çekimi başladı. Çorlu'da yapılacak 2 bin 210 konutun çekimleri Süleymanpaşa ilçesindeki İsmet İnönü Spor Salonu'nda yapıldı. Törende konuşan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, TOKİ'nin son yılların gururu ve göz bebeği olduğunu belirterek, "3 bin 253 konutun hak sahiplerine teslimi ile ilgili olarak kura töreni gerçekleştirilmiş olacak. Tabii 46 bin civarında bir müracaat var. Herkese ne yazık ki çıkmayacak ama bundan da ümitsizliğe kapılmamak lazım. Devletimiz bu konudaki çabalarını devam ettiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile sosyal konut hamlemizi inşallah büyüterek devam edeceğiz" dedi.



TOKİ konutlarının en iyi şekilde yapılacağını söyleyen Vali Aziz Yıldırım da "Bu kadar sabrettik, 2 sene daha sabrederiz. Allah nasip ederse 2 sene içerisinde inşallah hepiniz inşallah en güzel şekilde sıcacık yuvalarınızda burası benim dediğiniz yerlerde inşallah sağlıcakla, huzur ve güven içerisinde oturacaksınız" diye konuştu. &#8203;Tekirdağ'da kura çekimleri bugün Süleymanpaşa, Hayrabolu ve Muratlı ile tamamlanacak. İHA

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2 bin 210 konutun sahibi belli oldu
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