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Giriş Tarihi: 7.9.2023 17:14 Son Güncelleme: 7.9.2023 17:40

2 bin 500 yıllık oyun tableti bulundu

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Daskyleion Ören Yeri'nde devam eden arkeolojik kazıda 2 bin 500 yıl öncesinden kalma zar oyunu tablası bulundu.

AHMET TÜRKMEN AHMET TÜRKMEN
2 bin 500 yıllık oyun tableti bulundu

Kazı Ekibi Başkanı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaan İren, ayrıca Lidya döneminden kalma mutfağa ilişkin şu bilgileri verdi: "2023 yılı kazılarımızda ise köpek kemiklerine ulaştık. Mutfakta yaptığımız araştırma bize Lidyalıların köpek tükettiklerini gösterdi.

Bu kazılarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Yine yaptığımız araştırmalarda baklagiller, mercimek, nohut, burçak, buğday ve arpaya da ulaştık. Lidyalıların ekmek rendesi çorbası yaptıklarını da belirledik. Yine boyama sanayisinde kullandıkları cevheri bitkisi de buluntularımız arasında yer alıyor." dedi.

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2 bin 500 yıllık oyun tableti bulundu
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