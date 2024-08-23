2 bin 890 rakımda gün doğumu

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yenisu Köyü, doğaseverler için yeni bir keşif noktası haline geliyor. Akçakaradağlar zirvesinde bulunan Çiğdem Tepe'de, Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü üyeleri tarafından düzenlenen etkinlik, bugüne kadar sadece yöre halkının ve avcıların şahit olduğu bir doğa olayını gözler önüne serdi. Kulüp üyeleri arazi araçlarıyla 8 kilometrelik zorlu bir yolculuğun ardından 2 saatte Çiğdem Tepesi Yaylası'na ulaştı. 2 bin 890 rakımlı zirveye varan ekip, bulutlu havaya rağmen göz kamaştırıcı güneşin doğuşunu izledi.