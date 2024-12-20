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Giriş Tarihi: 20.12.2024 19:38

2 çocuk annesi, çöp kamyonunun çarpması sonucu ölmüştü! Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, çöp kamyonunun çarpması sonucu 2 çocuk annesi Solmaz Nalbantoğlu'nun (63) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Solmaz Nalbantoğlu'nun hareket etmek üzere olan kamyonun önünden geçmeye çalıştığı, bu sırada hareket etmeye başlayan kamyonun ise kadının üzerinden geçtiği anlar yer aldı. İşte detaylar...

DHA
2 çocuk annesi, çöp kamyonunun çarpması sonucu ölmüştü! Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kaza, dün sabah saatlerinde Hacımercan Mahallesi Aşağı Sokak'ta meydana geldi. E.K. (38) yönetimindeki Sapanca Belediyesi'ne ait 54 AAR 387 plakalı çöp kamyonu, Solmaz Nalbantoğlu'na çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı Nalbantoğlu, ilk müdahalesi sonrası Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Nalbantoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KAMYON ŞOFÖRÜ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan kamyon şoförü E.K., jandarmadaki sorgusu sonrası adliyeye sevk edildi. E.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nalbantoğlu'nun cenazesi ise bugün Hacımercan Mahallesi'nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

KORKUNÇ KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Solmaz Nalbantoğlu'nun hareket etmek üzere olan kamyonun önünden geçmeye çalıştığı, bu sırada hareket etmeye başlayan kamyonun ise kadının üzerinden geçtiği anlar yer aldı.

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2 çocuk annesi, çöp kamyonunun çarpması sonucu ölmüştü! Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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