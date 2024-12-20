2 çocuk annesi, çöp kamyonunun çarpması sonucu ölmüştü! Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı Nalbantoğlu, ilk müdahalesi sonrası Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Nalbantoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.