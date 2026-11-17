ACILI EŞTEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Kazaya ilişkin soruşturma sürerken, B.Ç. (7) ve A.Ç. (6) isminde 2 oğlu olduğu belirtilen Soner Çınar, 14 Kasım'da Millet Mahallesi Şüheda Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda defnedildi. Eşi Gökçen Çınar'ın (29) sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Soner Çınar'ın doğum gününde defnedildiği öğrenildi. Gökçen Çınar'ın paylaşımında, "Ömrüm, yol arkadaşım, yolumu yarım bıraktın gittin, ben doğduğun gün seni toprağa mı verecektim. Bizi yarım bıraktın gittin, ailemizi yıktın, evlatlarımızı babasız bıraktın, iyi ki geçtin ömrümden, iyi ki seni çok seviyorum. Biliyorum bizi hiç yalnız bırakmayacaksın, hep kalbimizde olacaksın iyi kalpli eşim, aşkına doyamadığım, sensiz nasıl yaşanır bilmiyorum" ifadelerine yer verdi.