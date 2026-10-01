2 çocuk babası silahlı saldırıda infaz edilmişti! Kahreden görüntüler ortaya çıktı: İşte katillerinin kaçış güzergahı…

SALDIRIDAN SONRA CEPHANELİĞİ ÇALILIKLARA SAKLAMIŞLAR

Aynı gün Eyüpsultan Esentepe Mahallesi'nde, motosikletli, koyu renk kıyafetli ve siyah kasklı 2 kişinin çalılık alana birşeyler sakladığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgede yapılan aramada 2 tabanca bulundu. Tabancalardan birinin şarjöründe 8, namlusunda 1; diğerinin şarjöründe 4, namlusunda 1 olmak üzere toplam 14 mermi ele geçirildi. Silah ve mermilere, olay yeri inceleme ekiplerince el konuldu. İhbar ve tanıkların anlatımları doğrultusunda yapılan araştırmada, tabancaları çalılıklara saklayan kişilerin çay ocağına ateş açan şüpheliler olduğu tespit edildi.