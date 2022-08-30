2 gündür kayıp olan Tuğba bulundu

Kocaeli İzmit İlçesinde 2 gün önce kayıplara karışan ve ailesi ile yakınlarının tüm aramalarına rağmen bulunamayan %80 engelli genç kız Tuğba Mercan için Kocaeli Polisi çalışma başlattı.

Sosyal medya ve haber sitelerinde kayıp olduğu duyurulan Mercan, bugün öğle saatlerinde polis ekiplerinin yapmış olduğu çalışma sonucu bulunarak ailesine teslim edildi. Öte yandan zihinsel engelli genç kızı kaçırdığı iddia edilen bir kişi ise polis ekipleri tarafından yapılan kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.