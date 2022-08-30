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Giriş Tarihi: 30.8.2022 13:47 Son Güncelleme: 30.8.2022 14:07

2 gündür kayıp olan Tuğba bulundu

Kocaeli İzmit İlçesinde 2 günden bu yana kayıp olarak aranan Tuğba Mercan, Kocaeli Polisinin yapmış olduğu titiz çalışma sonucu bulundu. Öte yandan Mercan’ı kaçırdığı iddia edilen kişi, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

ABBAS ÇAKAR
2 gündür kayıp olan Tuğba bulundu

Kocaeli İzmit İlçesinde 2 gün önce kayıplara karışan ve ailesi ile yakınlarının tüm aramalarına rağmen bulunamayan %80 engelli genç kız Tuğba Mercan için Kocaeli Polisi çalışma başlattı.

Sosyal medya ve haber sitelerinde kayıp olduğu duyurulan Mercan, bugün öğle saatlerinde polis ekiplerinin yapmış olduğu çalışma sonucu bulunarak ailesine teslim edildi. Öte yandan zihinsel engelli genç kızı kaçırdığı iddia edilen bir kişi ise polis ekipleri tarafından yapılan kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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2 gündür kayıp olan Tuğba bulundu
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