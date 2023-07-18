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Giriş Tarihi: 18.7.2023 22:44

2 gündür kayıptı: Ayşe Çelik’ten sevindiren haber

Mersin’in Bozyazı ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan iki çocuk annesi kadın ormanlık alanda bulundu

İHA
2 gündür kayıptı: Ayşe Çelik’ten sevindiren haber

Olay, ilçeye bağlı Beyreli Mahallesi Karabucak mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, önceki gün eşi ile tartışıp evden çıkan iki çocuk annesi 45 yaşındaki Ayşe Çelik'ten haber alınamadı. Durumdan bugün haberdar olan ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu.

Güvenlik güçleri ve aile bireyleri arama çalışması yaptı. Akşam saatlerinde yapılan arama çalışmasında kayıp kadın mahallenin üst tarafında yer alan Azı Tepesi'ndeki ormanlık alanda sağ bulundu. Bulunan kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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2 gündür kayıptı: Ayşe Çelik’ten sevindiren haber
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