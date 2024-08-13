Haberler Yaşam Haberleri 2 işçinin öldüğü inşaatın müteahhidi tutuklandı
Giriş Tarihi: 13.8.2024

2 işçinin öldüğü inşaatın müteahhidi tutuklandı

Tuzla'da bir inşaatın alt yapı çalışmaları sırasında gerçekleşen göçükte 2 personel hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili aralarında inşaatın müteahhidi Zeki V.'nin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Erol U., Ömer K., Salih A., Kenan A. ve müteahhit Zeki V. Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Erol U., Ömer K., Salih A. ve Kenan A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, inşaatın müteahhidi Zeki V. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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2 işçinin öldüğü inşaatın müteahhidi tutuklandı
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