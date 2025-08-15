2 kardeşten birinin ölüp diğerinin ağır yaralandığı kavgayla ilgili 5 zanlı tutuklandı

Yunus Emre Mahallesi Dadaş Sokak'ta Ahmet Yılmaz'ın (25) öldüğü abisi E.Y'nin (32) ağır yaralandığı kavgayla ilgili düzenlenen operasyonda yakalanan İ.G. (44) Y.G. (19) İ.G. (29) B.G. (18) İ.A. (18) E.U. (20) ve M.U'nun (48) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 7 zanlı güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesine sevk edildi. Zanlılardan Y. G, İ.G, B.G, E.U. ve M.U. tutuklandı, İ.A. ile İ.G. (44) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan maktul Yılmaz'ın 9 abisi E.Y'nin 15, şüphelilerden M.U'nun 8, İ.G'nin 3 ve Y.G. ile İ.A'nın da çeşitli suçlardan birer kaydının olduğu öğrenildi.

OLAY

Yunus Emre Mahallesi Dadaş Sokak'ta 11 Ağustos'ta iki grup arasında belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet Yılmaz ile abisi E.Yılmaz (32) bıçakla ağır yaralanmış, Ahmet hastanede yaşamını yitirmişti. Kavgaya müdahale eden Çarşı ve Mahalle Bekçisi M. Ş. de elinden hafif şekilde yaralanmış ve polisler olay sonrası bölgeden uzaklaşan 7 şüpheliyi, Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki eve düzenledikleri operasyonda yakalamıştı.