2 Kasım On Numara Çekiliş Sonuçları Açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığıyla düzenlenen On Numara'da haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleştiriliyor. Gün boyu kuponlarını yatıran adaylar, 22 şanslı numaranın açıklanmasıyla birlikte büyük ikramiyenin sahibini arayacak.
Şans oyunu tutkunlarının merakla beklediği 2 Kasım On Numara çekilişi, Milli Piyango İdaresi çekiliş salonunda notervari denetim altında saat 20.00'de başlayacak. Yaklaşık 10-15 dakika süren çekiliş organizasyonu tamamlandıktan hemen sonra kazandıran 22 numara dijital küreler aracılığıyla belirlenecek. Çekiliş saatine kadar kupon yatırma işlemleri Milli Piyango Online mobil uygulaması ve yetkili bayiler üzerinden devam ediyor.
Şeffaflık ilkeleri gereği On Numara çekilişleri millipiyangoonline.com adresi üzerinden ve Milli Piyango TV YouTube kanalı aracılığıyla canlı olarak yayınlanmaktadır. Çekiliş saatinde yayına bağlanarak kazandıran numaraların tek tek küreden çıkışını anlık olarak takip edebilirsiniz.
Çekiliş sonrası kazandıran numaraları aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz:
On Numara Çekilişi Bilet Sorgulama Ekranı için tıklayınız.
On Numara, 1 ile 80 arasındaki sayılar arasından seçilen 10 numara ile oynanan bir şans oyunudur. Çekilen 22 sayı içerisinden 10, 9, 8, 7 ve 6 bilenler ile hiç bilemeyenler (0 bildiğinde) ikramiye kazanma hakkı elde eder. Büyük ikramiye 10 numarayı da doğru tahmin eden oyuncu veya oyuncular arasında eşit olarak paylaştırılır. Eğer 10 bilen çıkmazsa büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devreder.