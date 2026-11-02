2 Kasım On Numara Çekiliş Sonuçları Açıklandı mı? Milli Piyango Online Bilet Sorgulama Ekranı

ON NUMARA OYUN KURALLARI VE İKRAMİYE DAĞILIMI

On Numara, 1 ile 80 arasındaki sayılar arasından seçilen 10 numara ile oynanan bir şans oyunudur. Çekilen 22 sayı içerisinden 10, 9, 8, 7 ve 6 bilenler ile hiç bilemeyenler (0 bildiğinde) ikramiye kazanma hakkı elde eder. Büyük ikramiye 10 numarayı da doğru tahmin eden oyuncu veya oyuncular arasında eşit olarak paylaştırılır. Eğer 10 bilen çıkmazsa büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devreder.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör