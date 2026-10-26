2 kişiyi hayattan koparmıştı! Minik çocuğun alkollü sürücüye seslenişi yürek burktu: ‘Gülçin abla ben babasız ne yapacağım’

'EŞİM ÇOK KIYMETLİYDİ'

Mahkeme başkanı E.Y.'nin ardından bu kez Yalçın Öz'ün eşi Canan Öz'e söz verdi. Kaza sırasında eşinin ve ölen Olgun Yıldız'ın çalıştığını hatırlatan Öz, "Sanık keyfe keder eğleniyordu. Ancak bizimkiler çalışıyordu. Ben de şoförüm. Sanık 70-80 kilometre hızla gittiğini iddia ediyor ya, o hızla bizimkilerin aracını bu kadar sürükleyebilir mi? Benim eşim çok kıymetlidir. İşinde, gücünde bir insandı. Ben şimdi kime soracağım? Ateş düştüğü yeri yakıyor. Adalete güveniyorum. Sonuna kadar şikayetçiyim" diye konuştu.

Canan Öz'ün ardından kızları N.Ö. ve R.R.Ö. de şikayetçi olduklarını beyan etti. Müştekileri de dinleyen mahkeme heyeti kaza sırasında yaralanan Gülçin Yeni'nin arkadaşı Yağmur Y.'yi tanık olarak dinledi. Gülçin Yeni'nin doğum günü nedeniyle Çalı Mahallesi'ndeki bağ evine gittiklerini belirten Yağmur Y., "Orada eğlenirken alkol aldık. Gülçin'in eski eşi aradı ve kızlarının rahatsızlandığını belirtti. Bunun üzerine Gülçin ile çıktık. Yolda ilerlerken, tali yoldan bir araç önümüze çıktı. Gülçin fren sıktı ama kaza oldu. Hızımız 70-80 kilometre arasındaydı" dedi.