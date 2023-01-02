2 saat 15 dakikada İstanbul ve Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bursa-Emek- YHT-Şehir Hastanesi Metrosu ve Bursa Hızlı Tren Projesi'nin gerçekleştirildiği bölgede incelemelerde bulundu. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'na (YHT) bağlantılı olarak çift hatlı, hızlı tren hattı inşa ettiklerini belirten Karaismailoğlu, "Projemiz, altyapı yapım çalışmalarını sürdürdüğümüz, toplam 145 kilometre altyapı ile 201 kilometre üstyapı yapım işini kapsamaktadır. Proje kapsamında 7 istasyon inşasının yanı sıra toplam uzunlukları 18 kilometre olan 12 tünel, 4,6 kilometre olan 10 kaçış tüneli, 1 kilometre olan 5 aç-kapa tünel, 4 kilometre uzunluğunda 28 demir yolu köprüsü, 4 kilometre uzunluğunda 4 viyadük ve 1,5 kilometre uzunluğunda 66 altgeçit ve toplam 155 menfez imalatı yapılacak" diye konuştu. Bakan Karaismailoğlu, Bursa'nın demir yolu altyapısını geliştirerek, yük taşımacılığı ile kentin hem sanayi hem de tarımda lojistik kabiliyetini ve rekabetçi gücünü geliştirecek bir proje yaptıklarını kaydetti.Osmaneli-Yenişehir istikametinde altyapı çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Karaismailoğlu, "İstasyon projelendirme çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. Bursa-Yenişehir istikametinde ise TCDD'den teslim alınan ilk 10 kilometrelik kısımda üstyapı çalışmalarına başlanmıştır. Bu projemiz tamamlandığında, seyahat süreleri hem Ankara-Bursa hem de Bursa-İstanbul arası yaklaşık 2 saat 15 dakika olacaktır" diye konuştu. Karaismailoğlu, Bursa'da devam eden bir diğer önemli raylı sistem projelerinin de Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı olduğunu belirtti. Metro Hattı ile de çok büyük maddi kazanımlar gerçekleşeceğini belirten Karaismailoğlu, "Hattın tamamlanmasıyla toplam ekonomik kazancı 871 milyon 470 bin dolar olacaktır" ifadelerini kullandı. Karaismailoğlu, "Son 20 yılda Bursa'nın sadece ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 43 milyar liralık yatırım yaptık" diye konuştu.