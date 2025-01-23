2 torunu oğlu ve gelinini kaybeden acılı anne: “Yavrularım Adana’ya böyle mi gelecektiniz?”

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Adanalı Doğan Ailesi Yüreğir İlçesi Havutlu Mahallesi'ndeki aile mezarlığında son yolculuklarına uğurlandı. Yangında hayatlarını kaybeden anne Duygu (42) baba Mert (41) ve kızları Doğa (9) ile Mavi (7) yan yana toprağa verildi. Cenaze namazına Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik katıldı. Mert Doğan'ın annesi Ersin Doğan tabutların başına gelip, "Yavrularım tatil sonrası Adana'ya ziyaretimize gelecekti. Evlatlarım Adana'ya böyle mi gelecektiniz? Size kurban olurdum meleklerim" diyerek ağıtlar yakması yürekleri sızlattı.
TATİLE GİTTİKLERİ OTEL MEZARLARI OLDU
Tayland merkezli bir plastik firmasının Türkiye genel müdürü olarak görev yapan Mert Doğan, yarıyıl tatili için, yaşam koçluğu yapan eşi Duygu, çocukları Mavi ve Doğa Doğan ile birlikte Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'e gitti. Otelde 21 Ocak'ta çıkan yangında 79 kişi yaşamını yitirdi. O faciada hayatını kaybedenlerin arasında Adanalı Doğan ailesi de vardı… Çocuklarıyla birlikte hayatını kaybeden Mert ve Duygu Doğan'ın tatile gittikleri Grand Kartal Otel'den 24 Ocak'ta çıkış yaparak ailelerini ziyaret etmek için memleketleri Adana'ya gelmeyi planladıkları ortaya çıktı.
ZİYARETE GELECEKLERDİ TABUTLARI GELDİ
Faciada yaşamlarını yitiren Doğan çifti ve çocuklarının cenazeleri memleketleri Adana'ya getirildi. Duygu Doğan'ın merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki baba evine taziye çadırı kuruldu. Ailelere başsağlığı dileyen yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Doğan ailesinin cenazeleri Yüreğir İlçesi Havutlu Mahallesi'ndeki aile mezarlığında getirildi. Cenaze namazına Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik ile çok sayıda vatandaş katıldı.
OĞLUNUN CENAZESİNE SARILIP, BAŞINI ÖPTÜMert Doğan'ın annesi Ersin Doğan tabuttaki oğlunun cenazesine sarılıp, başını öptü. "Mert'im" diyerek gözyaşı döken Ersin Doğan, "Yavrularım tatil sonrası Adana'ya ziyaretimize gelecekti. Evlatlarım Adana'ya böyle mi gelecektiniz? Size kurban olurdum meleklerim" diyerek ağıtlar yakması yürekleri sızlattı.
Acılı kadını aile üyeleri sakinleştirdi. Doğan ailesinin cenazeleri, kılınan namazın ardından yan yana toprağa verildi.