2 torunu oğlu ve gelinini kaybeden acılı anne: “Yavrularım Adana’ya böyle mi gelecektiniz?”

TATİLE GİTTİKLERİ OTEL MEZARLARI OLDU

Tayland merkezli bir plastik firmasının Türkiye genel müdürü olarak görev yapan Mert Doğan, yarıyıl tatili için, yaşam koçluğu yapan eşi Duygu, çocukları Mavi ve Doğa Doğan ile birlikte Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'e gitti. Otelde 21 Ocak'ta çıkan yangında 79 kişi yaşamını yitirdi. O faciada hayatını kaybedenlerin arasında Adanalı Doğan ailesi de vardı… Çocuklarıyla birlikte hayatını kaybeden Mert ve Duygu Doğan'ın tatile gittikleri Grand Kartal Otel'den 24 Ocak'ta çıkış yaparak ailelerini ziyaret etmek için memleketleri Adana'ya gelmeyi planladıkları ortaya çıktı.