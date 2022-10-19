Haberler Yaşam Haberleri Kapadokya'da iki turistin öldüğü balon kazasında pilot tutuklandı
Giriş Tarihi: 19.10.2022 10:44 Son Güncelleme: 19.10.2022 11:00

Kapadokya'da iki turistin öldüğü balon kazasında pilot tutuklandı

Kapadokya’da dün meydana gelen balon kazasında gözaltına alınan balon pilotu tutuklandı.

ALP KÖRÜKCÜ ALP KÖRÜKCÜ
Kapadokya’da iki turistin öldüğü balon kazasında pilot tutuklandı

Kapadokya'da dün meydana gelen sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu 2 turistin öldüğü, 3 turistin yaralandığı kazada gözaltına alınan balon pilotu Moustafa Mohamed Amin Khelidy tutuklandı.

Kapadokya'da İspanyol turistlerle Zelve Ören Yeri'nden kalktıktan bir süre rüzgarın şiddetini artırması nedeniyle Ortahisar-Kavak beldesi arasındaki Killik bölgesine iniş yaptığı esnada 2 turistin öldüğü ve 1'i ağır 3 turistin yaralandığı kazanın ardından balon pilotu Moustafa Mohamed Amin Khelidy gözaltına alınmıştı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen pilot, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kapadokya'da iki turistin öldüğü balon kazasında pilot tutuklandı
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