Kapadokya’da iki turistin öldüğü balon kazasında pilot tutuklandı

Kapadokya'da İspanyol turistlerle Zelve Ören Yeri'nden kalktıktan bir süre rüzgarın şiddetini artırması nedeniyle Ortahisar-Kavak beldesi arasındaki Killik bölgesine iniş yaptığı esnada 2 turistin öldüğü ve 1'i ağır 3 turistin yaralandığı kazanın ardından balon pilotu Moustafa Mohamed Amin Khelidy gözaltına alınmıştı.