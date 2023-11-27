2 yaşındaki oğlunu "kalp krizinden" kaybetti! Dünyaca ünlü fenomenin yaşadığı acı şok etti...

Mercedes White adlı TikTok fenomeni, kitap incelemeleriyle ünlü bir sayfaya sahip. Genellikle aile yaşamını da görülen fenomen, büyü bir dehşet yaşadı. Oğlu "rahatsızlandıktan sonra" hastaneye kaldırılırken kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.
2 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan koşullarla ilgili ayrıntılar açıklanmadı. Fakat White, yaşadığı yas sürecine dair nasıl atlatacağını bilemediğini anlattığı bir konuşma yaptı.
"Sadece bir bebek istemiştim ve artık o yok…" diyen kadın, hala her gece ona sarılır gibi hissettiğini, çocuğunun küçük ayaklarıyla onun sırtına tekme atmasını beklediğini anlattı.
Onu hala evinin her yerinde hissettiğini anlatan White, bir daha asla göremeyeceğine inanamadığını, onunla daha fazla vakit geçireceğini sandığını anlattığı gönderisi büyük ilgi çekti.
"Hiçbir şey doğru gelmiyor" derken White, takipçilerine "çocuklarına daha fazla sarılmalarını" bu acının ne kadar dayanılmaz olduğunu paylaştı.
Oğlu Wesley, takipçilerinin de desteğiyle cenaze masraflarını karşılamak için 41.000 dolardan fazla toplandıktan sonra 17 Kasım'da gömüldü. White, o zamandan beri 155.300 takipçisi için TikTok içeriği üretmeye devam etti ancak ne yapacağını bilmediğini itiraf etti.
Oğlunun cenaze töreninden döndükten sonra çekilen bir videoda hayranlarına hem duygusal hem de maddi destekleri için teşekkür eden kadın ağlayarak; "Sizi gerçekten hak ettiğimi düşünmüyorum arkadaşlar. Ancak bu topluluğun gelip bana yardım etmesinden dolayı sonsuza kadar minnettarım. Bunu asla unutmayacağım" açıklamasında bulundu.