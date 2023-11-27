2 yaşındaki oğlunu "kalp krizinden" kaybetti! Dünyaca ünlü fenomenin yaşadığı acı şok etti...

"Sadece bir bebek istemiştim ve artık o yok…" diyen kadın, hala her gece ona sarılır gibi hissettiğini, çocuğunun küçük ayaklarıyla onun sırtına tekme atmasını beklediğini anlattı.

Onu hala evinin her yerinde hissettiğini anlatan White, bir daha asla göremeyeceğine inanamadığını, onunla daha fazla vakit geçireceğini sandığını anlattığı gönderisi büyük ilgi çekti.