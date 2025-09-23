2 yıl öce döndüğü baba ocağında kanlar içerisinde bulunmuştu: Sır ölümde şoke eden detaylar ortaya çıktı!





KÖY MUHTARINDAN YARDIM İSTEDİLER



Olayın hemen sonrasında yaşananları anlatan Kadıköy Muhtarı Zühtü Sütçü, silah sesini duyan Mustafa Yıldız'ın yengesi Sultan Yıldız'ın kendisini telefonla arayarak yardım istediğini söyledi.



YAŞANANLARI ANLATTI



Hemen Kadir Yıldız ve babasının oturduğu evin önüne geldiğini belirten Muhtar Sütçü, "Akşam saat 18.00-19.00 sıralarıydı. Sultan Yıldız beni aradı. Acil 112 ambulansı ara ve buraya gel dedi. Ben ne olduğunu öğrenmeden apar topar buraya geldim. Baktım olay olmuş. İntihar etmiş çocuk. Olaydan 15-20 dakika öncesinde Kadir ve babasını hayvanlarla birlikte mahalleye girerken görmüştüm" dedi. Muhtar Sütçü, Kadir Yıldız'ın psikolojik sorunları bulunduğunu ve yaklaşık 20 yıldır ilaç kullandığını da kaydetti.



CENAZE NAMAZINI İMAM KARDEŞİ KILDIRDI

Kadir Yıldız'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kadir Yıldız'ın cenazesi otopsi ve defin işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yıldız, Ulus ilçesine bağlı Kadıköyü'ndeki İslamlar Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazından sonra aile mezarlığına defnedildi. Yıldız'ın cenaze namazı imam kardeşi Mesut Yıldız tarafından kıldırıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kadir Yıldız, gözyaşı ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.