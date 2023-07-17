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Giriş Tarihi: 17.7.2023 23:29 Son Güncelleme: 17.7.2023 23:50

2 yıldır sahte kimlikle yaşıyordu! Kıskıvrak yakalandı

Kayseri'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve 2 yıldır sahte kimlikle yaşayan şahıs yakalandı. Şahsın yakalanmamak için farklı farklı adreslerde kaldığı öğrenildi

İHA
2 yıldır sahte kimlikle yaşıyordu! Kıskıvrak yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası, "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "kasten öldürme", "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından da aranması bulunan ve 2 yıldır sahte kimlik kullanan Ş.T. yakalandı. Şahsın yakalanmamak için farklı farklı adreslerde kaldığı öğrenildi.

Çalışmalarda "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "bina içinde muhafaza altında alınmış olan eşya hakkında hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından toplam 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.P. de yakalanırken, D.T. ve R.G.'ye ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

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2 yıldır sahte kimlikle yaşıyordu! Kıskıvrak yakalandı
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