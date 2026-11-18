Sarıyer, Maden Mahallesi'nde yaşanan olayda çevresinde "Boyacı Sabri" lakabıyla tanınan Sabri Şahin'den yaklaşık 20 gündür haber alamayan arkadaşları endişelenerek kaldığı metruk binaya gitti. Binaya giren Serkan K. ve yanındaki arkadaşı, içeride tanınmayacak halde bir erkek cesediyle karşılaşırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede cesette çürüme olduğu belirlendi.

ÇÜRÜME NEDENİYLE KİMLİK TESPİTİ YAPILAMADI

Polis ekipleri, bulunan cesedin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. İlk değerlendirmelerde cesedin, yaklaşık 20 gündür kendisinden haber alınamayan Sabri Şahin'e ait olabileceği üzerinde duruldu. Polis ekiplerine bilgi veren Serkan K., Şahin'in kanser hastası olduğunu, yaklaşık 20 gündür kendisine ulaşamadıklarını ve bildikleri herhangi bir yakınının bulunmadığını ifade etti.

Olay yeri inceleme ekipleri ile Cumhuriyet Savcısının çalışmalarının tamamlanmasının ardından erkek cesedi, cenaze aracıyla morga götürüldü. Cesedin kesin kimliği ve ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.