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Giriş Tarihi: 21.08.2026 12:30

20 ilde dev uyuşturucu operasyonu! 580 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik 20 ilde operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 60 şüpheli yakalandı, 41’i tutuklandı, 19’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

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20 ilde dev uyuşturucu operasyonu! 580 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
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Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Manisa, Mersin ve Van'da uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 60 şüpheli yakalandı, 41'i tutuklandı, 19'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

SUÇ UNSURLARI TESPİT EDİLDİ

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri, yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaptıkları, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları tespit edildi.

580 KİLO UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

660 narkotik ve asayiş ekibi, 3 bin 960 personel ile Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 580 kg uyuşturucu madde ile 62 bin 180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 6 milyon 747 bin adet kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi.

"MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin kararlı çalışmalarıyla sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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20 ilde dev uyuşturucu operasyonu! 580 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
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