20 Mayıs okullar tatil mi, MEB açıklama yaptı mı? Öğretmen ve öğrenciler dikkat! 19 Mayıs sonrası Pazartesi tatil mi, ders var mı?

20 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğu için tüm eğitim kurumları kapalı oluyor. Ancak 2024 yılı yani bu yıl 19 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. 20 Mayıs Pazartesi ise resmi tatil olmayacağı için okullar açık olacak.