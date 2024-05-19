20 Mayıs okullar tatil mi, MEB açıklama yaptı mı? Öğretmen ve öğrenciler dikkat! 19 Mayıs sonrası Pazartesi tatil mi, ders var mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı her yıl coşkuyla karşılanıyor. Bu yıl Pazar gününe denk gelen 19 Mayıs sonrasında, 20 Mayıs Pazartesi günü tatil olacak mı araştırılıyor. Peki, 20 Mayıs okullar tatil mi, MEB açıklama yaptı mı? 19 Mayıs sonrası Pazartesi tatil mi? İşte, detaylar!
20 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğu için tüm eğitim kurumları kapalı oluyor. Ancak 2024 yılı yani bu yıl 19 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. 20 Mayıs Pazartesi ise resmi tatil olmayacağı için okullar açık olacak.
2024 RESMİ TATİLLER
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı