20 yaşındaki Buğra silahlı saldırıya uğramıştı: Katili Yunanistan’a kaçmak üzereyken kıskıvrak yakalandı

ASAYİŞ ŞUBE EKİPLERİ YAKALADI

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleriyle koordinasyonlu şekilde çalışma yürüten Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hamza Y.'nin Çeşme üzerinden Yunanistan'a kaçmak için hazırlık yaptığını belirledi. Şüphelinin bulunduğu otele 28 Ekim Çarşamba günü operasyon düzenlendi. Operasyonda Hamza Y. ile haklarında 3 yıl 9 ay ve 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İbrahim K. (28) ve Eren K. (24) yakalandı. Otelde yapılan aramada 1 tabanca ve 7 mermi ele geçirildi.