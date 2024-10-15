Konya'da bir ayakkabı ustası 4 ustayla birlikte yaklaşık 1 ay süren çalışmayla 200 numara sandalet üretti. 20 yıldır baba mesleğini yaptıklarını belirten Yasin Kulcu, "Konya'da daha önce bir ayakkabı ustamız, rekor bir ayakkabı imal etmişti. Biz de oradan yola çıkarak bir rekor denemesi yapalım istedik ve 200 numara, deriden sandalet ürettik. Bildiğimiz kadarıyla bugüne kadar bu numarada bir sandalet üretildiğini duymadık" dedi. Dev sandalet için ön çalışmasının 20 gün, imalatının ise 12 gün sürdüğünü belirten Yasin Kulcu, "Sandaletimiz 1.4 metre uzunluğunda, 55 cm genişliğinde ve 58 cm yüksekliğinde. KTO-TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi'nde standımızda sergilenecek. Ayrıca Guinness Rekorlar Kitabı'na da başvurduk" diye konuştu.