Valilikten "Alman LGBT Film Günleri" etkinliğine yasaklama

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, çeşitli sosyal medya ve birtakım yazılı ve görsel medya organlarından, yarın ve 17 Kasım'da Büyülü Fener Sinema Salonu'nda Alman LGBT Film Günleri adıyla birtakım toplumsal hassasiyet ve duyarlılıkları içeren film gösterimi organizasyonunun yapılacağı şeklinde bilgilerin elde edildiği belirtildi.

KİN VE DÜŞMANLIĞA ALENEN TAHRİK...

Almanya Büyükelçiliği, Pembe Hayat KuirFest ve Büyülü Fener Sinemaları iş birliğiyle 16-17 Kasım'da Büyülü Fener sinemasında düzenlenecek "Alman LGBTİ Film Günleri" etkinliğinin, halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep ve bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimin aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik ederek kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlike oluşturabileceği ve terör örgütlerinin karşıt görüşlü gruplara yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu yönündeki istihbari bilgiler doğrultusunda hedef olabileceği gerekçesi ile yasaklandığı kaydedildi.

OHAL NEDİR VE NASIL UYGULANIR?

Açıklamaya şöyle devam edildi:

"Yapılmak istenen film gösterimi etkinliğinin, organizasyona katılacak olan grup ve şahıslara yönelik olarak birtakım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle bazı kesimler tarafından tepki gösterilebileceği ve provokasyonlara neden olabileceği değerlendirilmektedir. Bu nedenle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesine göre ilimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alınması kapsamında, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesine ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11/f maddesine göre 15-17 Kasım 2017 tarihlerinde ilimiz genelinde ve Ankara Büyülü Fener Sinema Salonu'nda düzenlenmek istenen söz konusu film gösterimi organizasyonu valiliğimizce yasaklanmıştır."