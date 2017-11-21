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ler artık pazar günü de açılabilecek

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 21.11.2017 16:46 Güncelleme Tarihi: 21.11.2017 16:48
Berberler artık pazar günü de açılabilecek

’da Bölge İdare Mahkemesi emsal niteliğinde bir karar aldı. İsteyen ler artık pazar günleri de dükkanlarını açabilecek.

Mazlum Kurşunlu, pazar günleri çalışma izni isteyen berberlerin de çalışma hakları bulunduğunu, bu haklarını kullanabileceklerine dair Bölge İdare Mahkemesi'nin de karar verdiğini ifade etti. Kurşunlu, "Bu karar Türkiye'yi ilgilendiriyor, isteyen kuaförler bundan sonra hafta tatillerinde de iş yerlerini açabilecek" dedi. Kütahya'da Berberler ve Kuaförler Odası tarafından 10 yıldır konuşlan ancak 2016 yılı itibari ile hayata geçirilebilen Erkek Kuaförlerinin Pazar günü, bayan Kuaförlerinin ise salı günü tatil olması bazı berberler tarafından istenmemiş ancak bin 50 lira cezası olması nedeni ile dükkanları kapatmak zorunda kalmışlardı.

İSTEYENE KARARIN KOPYASINI GÖNDERECEK

Kararı muhabirine değerlendiren Muzlum Kurşunlu, "Bu karar 10 yıldır gündemdeydi biz hafta sonları dükkanlarımızın kapanmasını istediğimiz için bu uygulamaya karşıydık. İlk başta bunu belediyeden aldığımız izin ile devam ettiriyorduk ancak çıkan yasa ile bu kararın valiliklere bırakılması sonrası oy çokluğu ile bu pazar günleri erkek kuaförleri, salı günleri is bayan kuaförlerinin kapatılması kararlaştırıldı. Dükkanını açan esnafa da bin 50 lira ceza uygulanacaktı. Bende avukatım ile görüştükten sonra hukuk mücadeleme başladım. İlk etapta İdare Mahkemesi'ne başvurdum. Oradan da aleyhimize çıkan karar neticesinde temyiz için bir üst mahkeme olan İzmir Bölge İdare Mahkemesine başvurduktan sonra bu kararın geçersiz olması yönündeki mücadelemi kazandım. Bu karar Türkiye'de emsal niteliğindedir. Diğer şehirlerdeki arkadaşlarda bu kararın kopyasını göndereceğim. Bundan sonra Türkiye genelinde isteyen hafta tatili yapacak isteyen dükkanı açabilecek artık. Böylelikle çalışmak isteyen esnaf mağdur olmayacak hemde hizmet almak vatandaşa hizmet vermiş olacağız" şeklinde konuştu.

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Berberler artık pazar günü de açılabilecek
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