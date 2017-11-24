Suriyeli bebek, Türkiye'de sağlığına kavuştu

Muhammed bebek, kafatasındaki şekil bozukluğu nedeniyle Hatay'da özel bir hastanede tedavi altına alındı. Muhammed bebeğe doktorlar, doğumsal bir anormallik olan ve kafatası büyümesine yol açan "kraniostenoz" hastalığı teşhisi koydu.

Ameliyata alınan küçük çocuk, yaklaşık 3 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu.

Suriyeli Muhammed'in ameliyatını gerçekleştiren Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniğinde görev yapan Doç. Dr. Ahmet Duymaz, gazetecilere, hastalığın 3 bin canlı doğumda bir görüldüğünü söyledi.

MÜDAHALESİ ZORUNLU OLAN BİR HASTALIK

Bebekte tıpta nadir görülen ve cerrahi olarak müdahalesi zorunlu olan bir hastalık teşhisi konulduğunu belirten Duymaz, şöyle devam etti:

"Aksi halde kafa şekil bozukluğunun yanında kafa içi basıncının artışına bağlı olarak nörolojik bir takım kusurlar gelişebiliyor. Beyin cerrahımızla koordine ettiğimiz bir operasyon oldu. Bu hastalar taburcu edildikten sonra beyin yeni kafatasının şekline göre şekillenmeye devam edeceği için zaman içerisinde daha da düzgün bir kafatası şekli bekliyoruz."

Duymaz, kraniostenoz hastalığının nörolojik kayıplara neden olmadan erken tanının konmasının önemine dikkati çekti. Duymaz, hastasının sağlık durumunun çok iyi olduğunu ve taburcu etmeyi planladıklarını kaydetti.