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17 yaşındaki günlük kiralık evde ölü bulundu

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.12.2017 06:45 Güncelleme Tarihi: 1.12.2017 06:46
17 yaşındaki genç kız günlük kiralık evde ölü bulundu

’da günlük kiralık olarak kullanılan apartta meydana gelen olayda 17 yaşındaki silahla başından vurulmuş halde bulundu.

İstanbul 'da bulunan ve günlük ev olarak kullanılan bir apartta meydanda gece saatlerinde silah sesleri duyuldu. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri silah sesinin geldiği aparta girdiklerinde, birinci kattaki dairede kalan (17)'nin silah ile başından vurulmuş olduğunu gördü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Aleyna Can'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın yaşandığı apartın önüne gelen ın yakınları ise sinir krizi geçirdi. Yapılan incelemelerin ardından genç kızın cenazesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Savcılık incelemesinin ardından Aleyna Can'nin cenazesi Kurumuna kaldırılacağı bildirildi.

APARTIN RUHSATI YOK

Gece saatlerinde Kartal'da gerçekleştirilen cinayet sonrası 17 yaşındaki Aleyna'nın hayatını kaybettiği apartın ruhsatının bulunmadığı ve belediye ekipleri tarafından birkaç defa mühürlendiği öğrenildi.
Polis ekipleri olay sonrası kaçan şahsı yakalamak için çevrede inceleme başlattı.

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17 yaşındaki genç kız günlük kiralık evde ölü bulundu
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