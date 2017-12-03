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'da kan donduran olay

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.12.2017 20:58 Güncelleme Tarihi: 3.12.2017 21:44
Bursa'da kan donduran olay

'da düğün hazırlığı yapan 22 yaşındaki ,1 hafta önce resmi nikah ile evlendiği eşi, 23 yaşındaki tarafından düğün gününün sabahında bıçaklanarak öldürüldü. Eşini öldürdükten sonra firar eden Metehan Yurtoğlu, polis tarafından bir tarlada saklanırken yakalandı.

, nın Merkez Yıldırım ilçesi 'ta işlendi. 'nu 4 ay önce ailesinden isteyen , kızın ailesi evlenmelerine rıza göstermeyince anlaşarak birlikte kaçtı. Güllü Yurtoğlu ile Metehan Yurtoğlu kısa süre önce resmi nikahlarını yaptıktan sonra düğün hazırlıklarına başladı.

bağımlısı olduğu öne sürülen Metehan Yurtoğlu, İsabey Mahallesi İlkbahar Sokak'taki evde dün akşam yapılan kına gecesi eğlencesinin sabahında, düğünlerinin yapılacağı gün, eşi Güllü Yurtoğlu'nu evlerinin mutfağında ekmek bıçağı ile öldürdü.

Güllü Yurtoğlu'nun 8 yerinden bıçaklayan cinayet şüphelisi Metehan Yurtoğlu, polis tarafından bir tarlada saklanırken yakalandı. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

TOPRAĞA VERİLDİ

Talihsiz kadın Güllü Yurtoğlu, Mustafakemalpaşa ilçesi Doğanalan Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Bursa'da kan donduran olay
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