Terörün algı aracı Sosyal Medya

Kitlelere ulaşmanın en kolay yolu olan sosyal medya, terör örgütlerinin propaganda yuvası haline geldi. 'Bot hesap' adı verilen ve parayla satın alınan sahte hesaplarla bölücü ve terör yanlısı paylaşımlar twitter, facebook, instagram gibi mecralarda gündem oluşturuyor. Sosyal medya uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ali Murat Kırık, bir kişinin sayısız bot hesap satın alabildiği bu sistemin toplumun algısını zedelemeyi amaçladığını söyledi. Türkiye'de aktif olarak 35-40 milyon kişinin sosyal medya kullanıcısı olduğunu belirten Kırık, bu sayının bot hesaplarla birlikte 100 milyonu aştığına dikkat çekerek, "Sahte hesapların birçoğu Amerika ya da Rusya merkezli olmakla birlikte Türkiye'deki fenomenler ve ajanslar üzerinden de satın alınabiliyor. Bu bir ticaret aracı haline geldi. Özellikle bazı siyasi partiler bunlarla anlaşıp propagandalar yürütüyor." dedi.

Terör örgütleri sosyal medyayı yeni bir silah haline getirdi. İnternet üzerinden satın aldıkları bot hesaplarla algı oluşturarak propaganda yapan terör örgütleri, sosyal medyada gündemi belirliyor. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Ali Murat Kırık, "Kişiler, ajanslar hatta sosyal medya fenomenleri üzerinden temin edilebilen bot hesaplar, terör örgütü propagandaları yaparak milli duyguları zedelemeye yöneliyor. Bilgi kirliliği oluşturarak vatandaşların devlete olan güvenini zedelemeye çalışıyor" şeklinde konuyu ele aldı.



ÖRGÜT PROPAGANDASI İÇİN ARAÇ



'Kripto hesap' diye tanımlanan bu hesapların kendine milliyetçi ya da sosyalist gibi ideolojik profiller oluşturarak istediği takipçi sayısına ulaştıktan sonra zaman içerisinde FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin propagandasını yaptığını söyleyen Kırık, "Yaptıkları şeyler tamamen fotomontajlarla, görüntülerle algı oluşturacak bir içerik haline geliyor ve insanlar da ne yazık ki bunları retweetleyerek, bilerek ya da bilmeyerek beğenerek sosyal medyada yayılmasına neden oluyor" dedi.

AMAÇ GERÇEK BİLGİDEN UZAKLAŞTIRMAK



Sosyal medya masum görünse de sahte hesapların maksatlı algı oluşturmak amacıyla paylaştıkları iletilerle birlikte bilgi kirliliği oluşturuyor. Bilgi kirliliğinin amacı ise gerçek bilgiden insanları uzaklaştırmak. Türkiye'de aktif olarak 35-40 milyon kişinin sosyal medya kullanıcısı olduğunu belirten Kırık, bu sayının bot hesaplarla birlikte 100 milyonu aştığına dikkat çekerek, "Sahte hesapların birçoğu Amerika ya da Rusya merkezli olmakla birlikte Türkiyedeki fenomenler ve ajanslar üzerinden de satın alınan bu hesaplar internet üzerinden satılıyor. Bu bir ticaret aracı haline geldi. Özellikle bazı siyasi partilerin bunlarla anlaşıp propagandalar yürütüyor. Bazı terör örgütleri de bu hesapları satın alıyor çünkü bir şey ne kadar yaygın olursa, ne kadar çok aklınızda olursa, o kadar çok doğruluğu ve gerçekliği kanıtlanabilir gibi bir algı vardır insanlarda. Çok sayıda hesabın aynı tweeti paylaştığını gören kullanıcılar bu yanlış bilginin doğru olduğunu düşünebiliyor. İnsanlar bunu düşündüklerinde ise terör örgütleri amaçlarına ulaşmış oluyor" dedi.



SAHTE HESAPLARLA ALGI OPERASYONU



Kırık, sosyal medya hesaplarının gerçekliğine dikkat edilmesi gerektiğine değindi. Aksi takdirde kötü niyetli terör örgütlerinin bir algı operasyonu oluşturabildiğinden bahsederken, "Sosyal paylaşım ağlarındaki hesap kontrolünün mutlaka ülke bazlı ikili anlaşmalar çerçevesinde denetleyici birimlerinin oluşması gerekiyor. Bu sefer, özgürlüğü zedelemeyelim, insanlar fikirlerini, düşüncelerini, kanaatlerini özgür bir şekilde aktarabilsinler diye bir anda terör örgütü propagandasına girebilecek içerikler oluşmaya başlıyor" şeklinde konuştu.

SAHTE HESAPLAR KAOTİK ORTAM KOLLUYOR



Ali Murat Kırık, terör örgütlerinin sahte hesapları devreye sokmak için özellikle kaotik ortamları kolladığını söyledi. Bu tarz algı operasyonlarının en çok 15 Temmuz darbe girişimi, Gezi Parkı gibi olaylardan faydalandığını belirten Kırık, "Bunu Gezi Parkı olaylarında gördük. 15 Temmuz sürecinde gördük. Ya da siyasi olarak büyük çalkantılar olduğu dönemlerde bu sahte hesaplar devreye giriyor ve daha yoğun bir şekilde kullanılıyor. Sahte hesapların sahipleri de çoğunluklu olarak terör örgütü sempatizanları."



"KULLANICILAR DİKKATLİ OLMALI"



Sosyal medya mecralarının Türkiye'de fiziki bir ofisi olmadığı için denetlemenin mümkün olmadığını belirten Kırık, bu noktada sorumluluğun vatandaşa düştüğünü belirtti. Paylaşılan her içeriğin nereden geldiğinin kontrol edilmesindeki önemi vurgulayan Ali Murat Kırık, "Sosyal medya okuryazarlığı dediğimiz bir kavram var. Bu tarz hesapların kimler tarafından ne amaçla yönetildiğini bilmeleri gerekiyor. Vatandaşlarımızın gerçekliğini, doğruluğunu bilmedikleri şeyleri retweet edip beğenmesi, aslında terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürmesine neden oluyor. Böylelikle bir anda yüzlerce binlerce kişiye bu olay yayılmaya başlıyor ve suni bir kamuoyu suni bir gündem oluşturuyor." şeklinde konunun altını çizdi.

ZAFER HALATÇI - ELİF SAATÇIOĞLU