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Camiden çalınan antika pazarında bulundu

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.12.2017 20:06 Güncelleme Tarihi: 12.12.2017 20:17
Camiden çalınan tablo antika pazarında bulundu

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine 10 yıl önce Çengelköy’de bulunan Hacı Ömer Efendi Camisi'nden çalınan nun Feriköy'deki antika pazarında olduğunu belirledi.

Polis ekipleri, tarihi nun bulunduğu şüpheli H.U'yu (45) teknik ve fiziki takibe aldı. Daha sonra operasyon düzenleyen ekipler, 17. yüzyıl dönemine ait, 105x78 ebatlarında "Zerendüt" yöntemiyle yapılan, altın işlemeli Osmanlı eseri tabloyu ele geçirdi.

Tabloda hat sanatıyla HUD Suresi 88. ayetinin bir kısmında bulunan "Ve ma tevfiki illa billah (Yardım ve başarı Allah'tandır)" yazılı olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan H.U, Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

AVRUPA'DA 100 BİN DOLARDAN BAŞLAR...

Emniyetteki işlemleri süren H.U'nun ilk ifadesinde, "Manevi duygularım sebebiyle aldım. Satmak gibi bir niyetim yoktu." dediği öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, tarihi eserin Avrupa'daki müzayedelerde 100 bin dolardan başlayan fiyatlardan alıcı bulabileceğini belirtti.

Tarihi tablo, incelenmek üzere Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi'ne gönderildi.

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Camiden çalınan tablo antika pazarında bulundu
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