Fuhuş mafyasına şok operasyon

İstanbul'da tehdit ve şantajla senet imzalattırdıkları kadınları fuhşa sürüklediği ileri sürülen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonla ilgili 13 iş yerine mühür vuruldu. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Baskınlarda şebeke lideri Hakan A.'nın da aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alınarak İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

Derinleştirilen soruşturma kapsamında şebeke lideri Hakan A.'nın Avrupa ve Anadolu yakasında bulunan masaj salonu, güzellik ve cilt bakım merkezi ile kuaför salonu adı altında faaliyet gösteren 13 ayrı iş yeri polis tarafından mühürlendi.

Zorla senet imzalatıp fuhşa zorlanarak rehin alınan çok sayıda mağdur kadın şebekenin elinden kurtarıldı. Operasyon kapsamında savcılık talimatıyla suç örgütü lideri Hakan A.'nın kullandığı lüks otomobile el konulurken, araç emniyet otoparkına çekildi.

İlerleyen günlerde şebekenin firari üyelerine yönelik operasyonun genişletileceği öğrenilirken, Hakan A.'nın mal varlıklarına ve kamu ve özel bankalardaki hesaplarına da el koyma kararı çıkartıldığı öğrenildi.