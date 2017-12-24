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Karısını evde başka erkekle yakalayan koca dehşet saçtı!

Kan donduran olay 'ın Saray ilçesinde yaşandı. 35 yaşındaki Tayfun V. çalıştığı fabrikanın gece vardiyasında iş olmadığı için eve geldi. Yatak odasına giren Tayfun V. gördüğü manzara karşısında dehşet saçtı...

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2017 13:16 Güncelleme Tarihi: 24.12.2017 13:23
Karısını evde başka erkekle yakalayan koca dehşet saçtı!

'ın Saray ilçesinde eşini yatak odasında başka erkekle basan koca, gördükleri karşısında cinnet getirerek eşi ile adamı bıçakladı.

YATAK ODASINDA KARŞILAŞTI...

Olay, Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlı Ayaspaşa Mahallesi Ardıc Sokak üzerinden meydana geldi. İddiaya göre, fabrika isçisi Tayfun V. (35) çalıştığı fabrikanın gece vardiyasında iş olmadığından erkenden eve geldi. Saat 23.00 sıralarında eve gelip üzerini değiştirmek için girdiği yatak odasında eşi Kader V. (30) ve sevgilisi olduğu iddia edilen Serkan S. (31) ile karşılaştı.

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Karısını evde başka erkekle yakalayan koca dehşet saçtı!
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