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li tribün lideri öldürüldü

'nin taraftar grubu liderlerinden , kahvehaneden çıktığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2017 21:17 Güncelleme Tarihi: 25.12.2017 01:42
Fenerbahçeli tribün lideri öldürüldü

Güngören'de silahlı saldırıya uğrayan 'nin taraftar grubu liderlerinden , hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Haznedar Mahallesi Posta Caddesi üzerindeki kahvehanede dün - Fenerbahçe maçını izleyen Altunkaynak, dışarı çıktığı sırada, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Altunkaynak ağır yaralanırken, saldırgan olayın ardından kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Altunkaynak, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Altunkaynak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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Fenerbahçeli tribün lideri öldürüldü
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